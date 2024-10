Un nou cimitir si o noua biseria in Stupini. Preotii, trimisi de catre urbanistii Primariei sa se consulte cu "enoriasii"

Parohia ortodoxa din Stupini a inceput de mai multi ani demersurile pentru a amenaja un nou cimitir si o noua biserica in vecinatatea actualului locas de inchinaciune. Proiectul a fost prezentat specialistilor in urbanism din cadrul Primariei Brasov inca de acum mai bine de doi ani, insa nu a fost pe "placul" acestora.Proiectul a ajuns din nou pe masa Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si urbanism in sedinta de ... citește toată știrea