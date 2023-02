Un nou cutremur in Romania, tot in Gorj, cu magnitudinea de 5,7 Richter. Au urmat doua replici

Un nou cutremur s-a produs in Romania, azi, 14 februarie 2023. Potrivit Centrului Seismic Mediteranean, la ora 15.16, cu magnitudinea de 5,7 Richter (initial evaluat la 5,8), in apropiere de Targu Jiu, la adancimea de 40 km. A fost resimtit in Bucuresti si in mai multe judete ale tarii. A fost urmat de doua replici de 3,5 si 3,4, in mai putin de 15 minute de la producerea seimului cu magnitudinea de 5,7."In ziua de 14.02.2023, 15:16:53 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur ... citeste toata stirea