Aproape 250 de militari francezi, belgieni si luxemburghezi cu 65 de mijloace tehnice ale Grupului de lupta al NATO in Romania au plecat, joi dimineata, din Poligonul Babadag al Unitatii militare 02025, judetul Tulcea, spre baza din Cincu, judetul Brasov."Am fost dislocati in acest loc, unde am avut conditiile necesare antrenamentelor si, asa cum vedeti, nu suntem doar francezi. Batalionul este format si din belgieni, si din luxemburghezi. Pentru noi, este o buna ocazie sa lucram impreuna, in ... citeste toata stirea