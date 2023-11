Credinciosii bisericii de la gara din Fagaras, "Sfintii Apostoli Petru si Pavel", au fost vizitati sambata, 28 octombrie, de Inaltpreasfintitul Laurentiu, Mitropolitul Ardealului, care a binecuvantat lucrarile efectuate in ultimii 13 ani pentru constructia bisericii, care a mai primit un hram: cel al "Sfantului Dimitrie Izvoratorul de Mir".Credinciosii din Fagaras l-au intampinat pe ierarh invesmantati in costumele populare specifice meleagurilor de la poalele Muntilor Fagaras, iar in soborul ... citeste toata stirea