Un nou inceput pentru 20.000 de studenti

Peste 20.000 de studenti ai Universitatii Transilvania au inceput, ieri, anul universitar 2022-2023, la Brasov. Cursul festiv a avut loc in Aula "Sergiu T. Chiriacescu", unde au participat, alaturi de oficialitati, si cateva sute de "boboci", dintre cei peste 4600 admisi, in vara, la forma de invatamant zi, la unul dintre cele 100 de programe de licenta ale Universitatii Transilvania. "Sunt la Silvicultura si sunt foarte bucuroasa ca am ales Brasovul. E una dintre cele mai bune facultati de ...