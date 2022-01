Un nou magazin de mobilier in tendinte va fi deschis la Brasov, in Cartier Coresi

Compania austriaca Momax, care sarbatoreste anul acesta 20 de ani de existenta, isi continua expansiunea in Romania, expansiune inceputa in anul 2018, si construieste la Brasov un nou magazin de mobilier in tendinte, in cadrul celui mai amplu proiect de regenerare urbana din Romania - Cartier Coresi. Acesta va fi al patrulea magazin din Romania.Noul magazin de mobilier in tendinte va fi construit vizavi de centrul comercial Coresi Shopping Resort, pe un teren de 37.000 m2. Demararea ... citeste toata stirea