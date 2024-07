Un nou marcaj rutier: indicatorul "doua sageti"

Codul Rutier se va imbogati in curand cu un nou indicator de circulatie, avand ca obiectiv cresterea sigurantei pe drumurile publice din tara, in special pe autostrazi. Ministerul Afacerilor Interne a pus noul indicator in dezbatere publica la inceputul lunii aprilie, iar Guvernul a adoptat proiectul de modificare a legii circulatiei in care este inclus si noul indicator rutier.Indicatorul rutier "Pastreaza distanta", care va fi insotit si de marcaje pe carosabil, va fi instalat pe autostrazi ... citește toată știrea