Un nou parc in Noua, langa vechiul strand

Programul propus de catre Primaria Brasov pentru infiintarea unor noi parcuri si zone de agrement ar putea demara cu lucrarile de amenajare a unui astfel de obiectiv in cartierul Noua, anunta BizBrasov.ro. Edilii au in proprietate o parcela de aproximativ 1.000 mp, langa vechiul strand care sta cu lacatul pe poarta de mai multi ani, din cauza unor litigii. Terenul este mai mult impadurit, dupa ce vegetatia a crescut haotic ani la rand, astfel ca, in ... citeste toata stirea