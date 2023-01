Un nou proiect de extindere pentru Scoala 19

Extinsa in 2019, Scoala Gimnaziala nr. 19 din Brasov se confrunta in continuare cu o lipsa de spatii, care va tinde sa se acutizeze ca urmare a cresterii populatiei scolare. Astfel, edilii brasoveni iau in calcul o noua etapa de extindere.In conformitate cu un certificat de urbanism emis, prin care sunt stabilite conditiile pentru derularea lucrarilor, este propusa construirea unor sali de clasa peste actuala sala de sport din curtea unitatii.Prin proiectul de extindere derulat in perioada ... citeste toata stirea