Un nou raport confirma: marile companii alimentare vand produse mai proaste in tarile cu venituri mici

Cele mai mari companii de alimente si bauturi din lume vand in medie produse mai putin sanatoase in tarile sarace decat o fac in tarile cu venituri ridicate, avertizeaza un nou raport citat de agentia Reuters. Produse vandute de companii ca Nestle, Pepsico si Unilever au fost evaluate pentru indicele global publicat de Initiativa Accesului la Nutritie (ATNI) in primul sau raport din 2021 incoace. ONG-ul a constatat ca 30 de companii vand produse mai proaste din punct de vedere nutritional in ... citește toată știrea