Un nou record la Opera Brasov: se vand bilete si la repetitii. Plus un anunt: nu se dau bilete "pe pile"

Foto: Scena din "Traviata" - Opera Brasov.5 evenimente a pregatit Opera Brasov in luna martie, la final de saptamana si toate s-au vandut "ca painea calda". Intr-un nou record, biletele au fost cumparate in mai putin de doua ore de la punerea lor in vanzare, ieri, la ora 10.00."In primele cinci minute au fost achizitionate peste 500 de tichete, iar in zece minute, 900 de bilete! Primul spectacol sold-out a fost *Anotimpurile*, balet pe muzica de A. Vivaldi si A. Piazzolla, in doar 18 minute! ... citeste toata stirea