Asociatia Montana Carpati (AMC) monteaza in prezent un nou refugiu in creasta Fagarasului, in vecinatatea varfului Negoiu, la peste 2.000 metri, informeaza Asociatia Montana Carpati.De cateva zile, 30 de voluntari se afla in creasta pentru a monta peretii si acoperisul refugiului, structura care a fost transportata in mai multe ture, cu un elicopter privat.Refugiul Scara este amplasat pe ... citeste toata stirea