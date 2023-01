Un nou refugiu in Muntii Fagarasului, langa Portita Avrigului

Turistii care ajung, iarna aceasta, in Muntii Fagaras au la dispozitie un nou refugiu montan modern, langa Portita Avrigului. Constructia a costat 96.000 de lei si a fost decontata de Consiliul Judetean Sibiu. Pentru ridicarea refugiului montan care masoara 18 mp, a fost nevoie de interventia unui elicopter, care a facut trei transporturi. Situat la 2.186 de metri altitudine, in Muntii Fagaras, refugiul ridicat langa Portita Avrigului are pereti izolati din panouri tip sandwich, podea intarita ... citeste toata stirea