Un nou scandal in piata de asigurari. Unul dintre cei mai importanti brokeri, obligat sa-si inchida afacerea

Piata de asigurari din Romania are parte de un nou mega scandal.De data aceasta este vorba despre un broker de asigurari care a ramas fara licenta, din cauza acuzatiilor de frauda la adresa sefului companiei.Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a retras autorizatia de functionare a FAST Brokers, dupa ce seful companiei a fost arestat pentru infractiuni de instigare la frauda informatica in forma continuata si uz de fals in ... citește toată știrea