Un nou studiu: sistem centralizat de admitere la facultate bazat pe rezultatele de la Bacalaureat

Un studiu publicat recent de UEFISCDI, organism care se ocupa cu finantarea invatamantului superior si a cercetarii, cerceteaza ce ar insemna ca in Romania sa fie introdus un sistem centralizat de admitere la facultate, bazat in principal pe rezultatele de la Bacalaureat si realizat pe o platforma digitala centrala.Potrivit versiunii luate in considerare in analiza, un astfel de sistem ar fi unul care s-ar baza pe o platforma online gestionata centralizat de o entitate a Ministerului ... citeste toata stirea