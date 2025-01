Un nou termen de intrare in vigoare a "rovinietei de Brasov": 15 aprilie 2025

Consilierii judeteni brasoveni au aprobat in sedinta de plen de joi, 30 ianuarie, un nou termen de aplicare a tarifelor de libera trecere pe 16 drumuri administrate de Consiliul Judetean Brasov.Fata de forma propusa initial pentru aprobare in sedinta de plen a aparut o modificare. Astfel, daca, in proiectul de hotarare era mentionat ca aceste tarife vor intra in vigoare din 1 iunie, in timpul sedintei de plen, vicepresedintele Consiliului Judetean Brasov, Serban Todorica, a propus ca data de ... citește toată știrea