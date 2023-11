Un nou val de aer polar loveste Romania in weekend. Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) a spus cum va fi vremea in urmatoarele zile. Se anunta un nou episod de vreme rea in tara noastra."Vineri vom avea din nou o usoara crestere a temperaturilor, pana la 15...16 grade, pentru ca sambata si duminica din nou sa consemnam o scadere semnificativa, o racire semnificativa cu doar 2 pana la 9 grade Celsius la nivelul maximelor, iar duminica chiar maxime mai ... citeste toata stirea