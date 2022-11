Un "novembrist", in greva foamei la usa Primariei

Din 1 noiembrie, un brasovean, Daniel Zamfir, membru al Asociatiei "15 Noiembrie 1987 Brasov" s-a mutat cu bagajul la intrarea principala de la Primaria Brasov. El a declarat greva foamei, nemultumit fiind ca a fost evacuat dintr-o locuinta RIAL din Bartolomeu, in 25 noiembrie 2021, pentru ca nu si-a platit chiria pe doua luni, restanta fiind de aproximativ 200 de lei. "In contractul de inchiriere era mentionat ca, pentru a fi chemat in judecata, ar fi trebuit sa am o restanta de minim 3 luni. ... citeste toata stirea