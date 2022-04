Un obicei din Bucovina, doar la Sercaia: Ouale se inchistresc si se vopsesc doar azi, in Vinerea Mare

Cand vine vorba despre traditie, satele din Tara Fagarasului au cu ce se mandri. In satul Sercaia, din Judetul Brasov, de exemplu, in Postul Mare, fetele si femeile inchistreaza oua, adica incodeiaza migalos si cu mainile, dar si cu inima."Acum nu stiu de ce doar in Sercaia s-a pastrat acest obicei. Eu inchistresc de cand eram copil si era fascinata de cum manuiau mama si matusa mea condeiul. Nimeni nu stie cum a ajuns acest obicei la noi, un obicei despre care se spune ca este bucovinean. ... citeste toata stirea