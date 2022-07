Un om cat un Univers, un neastamparat al gandirii si cunoasterii, colectionarul brasovean Florin Filipescu

Cine nu il cunoaste pe colectionarul Florin Filipescu? Un om cat un Univers cum imi place sa il numesc. Intr-o frumoasa zi de vara, am ajuns pe strada Egalitatii in Schei, acolo de unde mai poti vedea capriori pe Coasta Prundului.O zi senina. Nu eram sigura de numarul la care era necesar sa ajung. Stiam de o poarta mare rosie. Un chip bland se iveste de la un geam spunandu-mi ca imediat inchide cainele si imi deschide poarta. Timid, te lasa sa patrunzi in universul lui pas cu pas, nu dintr-o ... citeste toata stirea