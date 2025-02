Un om si un caine, o viata traita pe strazile din Brasov

Zilnic, zeci de catei sunt abandonati prin parcari, pe campuri sau chiar in mijlocul oraselor. De foarte multe ori, asociatiile de protectie a animalelor nu mai fac fata valului mare de abandon chiar la portile ONG-urile pe care le reprezinta.Nu putine sunt cazurile expuse de aceste asociatii pe retelele de socializare in care patrupezii sunt supusi unor chinuri de nedescris inainte de a ajunge la ei. Cel putin in ultimul an, tot mai multe situatii de abandon sau de rele tratamente aplicate ... citește toată știrea