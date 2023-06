Blocurile de locuinte si institutiile publice din orasul Intorsura Buzaului, racordate la sistemul centralizat de termoficare, nu vor avea apa calda la robinet pana in luna octombrie. Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica a anuntat ca, in baza HCL 58/2023, furnizarea agentului termic a fost oprita incepand cu data de 5 iunie, centrala urmand sa intre in revizii si reparatii. Potrivit sursei citate, serviciul va fi reluat in data de 1 octombrie.Primarul orasului Intorsura Buzaului, ... citeste toata stirea