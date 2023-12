MAE transmite ca un ostatic cu cetatenie israeliano-romana a decedat in Fasia Gaza.Ministerul Afacerilor Externe a transmis, sambata, ca autoritatile israeliene au informat cu privire la decesul unei persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, ostatic in Fasia Gaza."In continuarea precizarilor transmise de catre Ministerul Afacerilor Externe in contextul situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, precizam ca autoritatile israeliene ... citeste toata stirea