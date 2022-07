Un parc, "la cerere", in Noua

Liberalii din municipiul Brasov au anuntat ca au reusit sa amenajeze un parc de cartier in cartierul brasovean Noua, pe strada Brazilor nr. 66, iar viceprimarul Brasovului, Sebastian Rusu (PNL) a precizat ca lucrarile au fost facute dupa ce consilierii liberali au avut mai intalniri cu locatarii din zona."Este unul din parcurile de cartier pe care, impreuna cu colegii consilieri locali PNL Brasov, ni le-am propus sa le realizam in acest an. La inceputul lunii mai, in calitate de viceprimar, ... citeste toata stirea