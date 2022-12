Un pas inainte pe drumul manturii

Ziua de duminica, 11 decembrie, il aduce in atentia crestinilor pe Preacuviosul Parinte Daniil stalpnicul. Sinaxarul care va putea fi auzit la slujba acestei zile dezvaluie motivul pentru care Parintele Daniil si-a primit numele de "stalpnic" si de ce este sarbatorit in aceasta zi.Acesta s-a nascut in Vitara, Mesopotamia. La varsta de cinci ani, parintii l-au dus la o manastire, unde acesta a devenit ascet (calugar pustniic), primind mai apoi binecuvantarea de la Sfantul Simeon stalpnicul. ... citeste toata stirea