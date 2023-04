O codleanca maritata in judetul Vaslui a avut parte de un Paste de cosmar. Femeia a fost batuta in doua randuri de sotul sau, motiv pentru care, cum a prins un moment in care acesta nu era atent, a plecat spre locul natal. Ajunsa la tatal sau, la Codlea, victima a depus plangere la politie impotriva sotului violent."La data de 18 aprilie, in jurul orei 23:30, Politia Municipiului Codlea a fost sesizata cu privire la o agresiune intrafamiliala ce ar fi avut loc in judetul Vaslui, dar a carei ... citeste toata stirea