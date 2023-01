Un pensionar "de pus la Gazeta": 73 de ani, cu 1,17 la mie, prapad la "Trei Alimentare"

Luni, 9 ianuarie, in jurul orei 11.35, in sensul giratoriu situat la intersectia strazilor Calea Bucuresti, Zizinului si Toamnei, din municipiul Brasov, a avut loc un eveniment rutier, soldat doar cu pagube materiale, in care au fost implicate doua autovehicule. Accidentul din sensul giratoriu de la "Trei Alimentare" l-a avut protagonist pe un pensionar "de pus la Gazeta": 73 de ani, alcoolemie de 1,17 la mie!"Procedandu-se la testarea din punct de vedere al ... citeste toata stirea