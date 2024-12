Un personaj cunoscut Politiei, suspect pentru alte "vizite" in subsolurile blocurilor

Sectia 4 Politie Brasov a reusit sa identifice suspectul in cazul unui furt de biciclete reclamat luna trecuta. Verificarile efectuate au aratat ca banuitul ar fi patruns noaptea in imobil, unde, prin taierea sistemului antifurt, ar fi sustras o bicicleta din boxa de la subsolul imobilului, in valoare de aproximativ 9.000 de lei, revenind ulterior pentru a sustrage bunuri dintr-o boxa invecinata."Investigatiile au condus la identificarea autorului, un barbat de 32 de ani, din Brasov, cunoscut ... citește toată știrea