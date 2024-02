Un pod de pe DN 10 din comuna Teliu intra in reparatii

Ajuns intr-un stadiu avansat de degradare, podul din satul Teliu (care trece peste paraul Teliu) de pe DN 10 va intra in reparatii. Lucrarile vor fi realizate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, care a depus dosarul spre avizare la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov.Podul a fost construit in anul 1942, are o lungime de 37,6 m, iar in prezent elementele de beton sunt foarte degradate, iar un parapete este improvizat, in locul balustradei fiind puse ... citește toată știrea