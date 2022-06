Un pod degradat de la Budila va fi reconstruit de Consiliul Judetean Brasov

Aflat intr-o stare tehnica precara, podul de pe drumul judetean DJ 103B din Budila va fi reconstruit de Consiliul Judetean Brasov. Pentru aceasta proiectarea si executia lucrarilor, investitie estimata la 4.219.409 lei cu tot cu TVA, administratia judeteana brasoveana a lansat o licitatie pe platforma electronica de achizitii publice, iar ofertele sunt asteptate pana in 30 iunie.Podul de la Budila, care traverseaza paraul Zizin, are o lungime de 32 m si a fost construit in perioada 1972 - ... citeste toata stirea