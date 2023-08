Pompierul brasovean Raducu Patrascu a castigat doua medalii de argint la Jocurile Mondiale ale Politiei si Pompierilor (World Police and Fire Games) din 2023, unul dintre cele mai importante evenimente sportive internationale. Evenimentul a inceput pe 28 iulie in Winnipeg, Canada si s-a incheiat sambata, 5 august.Prima medalie a brasoveanului a fost castigata joi, 3 august, la una dintre cele mai dificile probe, Ultimate Firefighter. Sambata, 5 august, in urma participarii la proba Stair Race ... citeste toata stirea