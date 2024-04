Un preambul la greva generala in spitalele din Brasov

Miercuri, 3 aprilie, a fost zi de protest in spitalele din tara. La Brasov, angajatii de la Spitalul Judetean, Spitalul de Psihiatrie si Neurologie si de la Maternitate au iesit in curtea institutiilor in pauza de masa, insa la protest au participat toate unitatile medicale din judet unde Sindicatul Solidaritatea Sanitara are membri.Ei cer o recompensa echitabila pentru participarea la asigurarea continuitatii serviciilor medicale, adica o crestere a veniturilor salariale reale, indexarea ... citește toată știrea