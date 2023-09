Un profesor de Desen, care apare in Registrul pradatorilor sexuali si are o condamnare pentru trafic de droguri preda in continuare la doua scoli din Buzau. Conducerile celor doua institutii de invatamant sunt cercetate de politisti.Politistii din Buzau au declansat cercetari in rem pentru abuz in serviciu, dupa ce s-a constatat ca un profesor de desen a fost mentinut la catedra intr-un liceu si o scoala, desi are o condamnare definitiva pentru trafic de droguri si apare in ... citeste toata stirea