Intr-unul dintre cele mai sfinte locuri pentru neamul romanesc, in Prislopul in al carui cimitir se odihneste parintele Arsenie Boca, se va construi o noua biserica. Lacasul de cult va fi ridicat la intrarea in manastirea de maici, dupa cum a gandit chiar celebrul calugar. Primul care a dezvaluit proiectul a fost acum 8 ani Gigi Becali, care a anuntat ca a donat 5.000 de euro si spus ca vrea sa plateasca si lucrarile.Noua biserica va fi ridicata pe un teren situat la intrarea in curtea ... citeste toata stirea