Un pui de maimuta colobus, cel mai nou membru al Zoo Brasov

Zoo Brasov are un nou membru - un pui de maimuta colobus. S-a nascut la finalul anului trecut si este al treilea venit pe lume in familia de maimute adusa inca din 2019. "Deocamdata, puiul este in regula, ii monitorizam evolutia, dar nu ne asteptam la surprize, perioada critica teoretic a trecut. Publicul a avut acces la el, sa-l vada, pentru ca din cauza conditiilor meteo, tot grupul de colobus este inchis la interior. Daca vizitatorii au avut si noroc sa-l vada, nu a fost nicio problem, insa ... citeste toata stirea