Un razboi care s-a(r fi) incheiat acum 80 de ani

80 de ani se implinesc de la deportarea sasilor in URSS, inceputa in 11 ianuarie 1945, iar Forumul Democrat al Germanilor Brasov si Centrul Cultural German Brasov au pregatit mai multe evenimente reunite sub titlul "AfterImage - 80 de ani de la deportarea sasilor in URSS". Acestea vor avea loc in perioada 11 ianuarie - 11 februarie, la Centrul Cultural Apollonia.Pornind de la intrebarea "Cum ne amintim istoria?", organizatorii isi propun in acelasi timp sa deschida un dialog despre cetatenie, ... citește toată știrea