Un recital cu actori de la "Nottara", la Opera Brasov

Un recital vocal-instrumental altfel si o ofera bufa sunt propunerile artistilor Operei Brasov pentru melomani, in finalul acestei luni. Astfel, vineri, 29 aprilie, de la ora 18.30, in Foaierul Operei, este programat recitalul vocal-instrumental "Aprile". Evenimentul va fi sustinut de solista Operei Brasov soprana Anda Pop, impreuna cu Radu Croitoru - violoncel si Ionel Sorin Parlea - clarinet. La pian vor fi acompaniati de Ana Maria Negrea. In cadrul recitalului va recita Ioana Calota, iar ... citeste toata stirea