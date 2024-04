Un restaurant din Verona ofera sticle de vin gratuite clientilor care renunta la telefoane mobile in timpul mesei

Un restaurant italian ofera o sticla de vin gratuit clientilor care renunta la telefoanele mobile in timpul mesei, scrie The Guardian. Angelo Lella, proprietarul restaurantului Al Condominio, deschis in luna martie in orasul Verona, a declarat ca scopul este de a incuraja clientii sa discute intre ei in loc sa se uite constant la telefoane."Am vrut sa deschidem un restaurant care sa fie diferit de celelalte", a spus el. "Asa ca am ales acest format - clientii pot alege sa renunte la ... citește toată știrea