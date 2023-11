Consumul de medicamente din Romania a ajuns la 21,8 miliarde de lei, in primele noua luni ale acestui an, in crestere cu 15,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit raportului financiar trimestrial al Antibiotice Iasi, una dintre cele mai mari fabrici de profil si unica detinuta de statul roman.Cantitativ, fata de anul trecut consumul a crescut cu 2,5% fiind eliberate din farmacii un numar de 537,29 milioane cutii. Populatia din prezent a Romaniei, conform ... citeste toata stirea