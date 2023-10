Un angajat roman cotizeaza la sistemul de pensii circa 652.000 de lei in cei 35 de ani de activitate profesionala ceruti de lege. La final, pensia medie este de 40% - 50% din salariul pe care-l castiga. Statisticile Eurostat arata ca speranta de viata medie in Romania este de circa 75 de ani, adica cu zece ani peste varsta de pensionare, iar in acesti ani pensionarul nu primeste inapoi nici macar jumatate din cat a cotizat toata viata la sistemul de pensii.Asadar, fiecare roman cotizeaza la ... citeste toata stirea