Un roman, principalul suspect in uciderea unui cap mafiot din Calabria, arestat in Marea Britanie si trimis in Italia

Un roman de 35 de ani a fost arestat in Marea Britanie si trimis in Italia. El este principalul suspect in crima unui cap mafiot din Calabria, din 2019. Acesta ar fi ucis cu sapte gloante un barbat rival celor din "'ndrangheta".Un roman de 35 de ani a fost arestat in Marea Britanie si extradat in Italia, acesta fiind acuzat ca a tras de la mica distanta cel putin sapte focuri de arma intr-un lider al mafiei calabreze, scrie presa italiana, potrivit G4Media.ro.Romanul a fost adus in Italia ... citește toată știrea