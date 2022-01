Un salariu decent ar reduce saracia in tara. Ce masuri propune Avocatul Poporului

Salariul de baza minim brut pe tara este insuficient pentru acoperirea nevoilor traiului zilnic al unei familii, sustine Avocatului Poporului intr-o conferinta de presa. "Stabilirea unui salariu mediu minim brut pe tara decent ar contribui la reducerea numarului persoanelor care traiesc in prag de saracie. Salariul minim brut pe tara trebuie actualizat periodic si in timp util ori de cate ori intervin modificari de nivel economic si social in Romania" explica Ecaterina Mirea, adjunct al ... citeste toata stirea