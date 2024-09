Un salvator care nu a mai putut fi salvat: 33 de ani, masina i-a fost "mormant"

Un tragic accident rutier a avut loc vineri, 27 septembrie, in jurul orelor 07.30, pe DN13, in zona localitatii Feldioara. Un autoturism, care circula din directia Sighisoara catre Brasov, a iesit in afara partii carosabile, in conditii ce urmeaza a fi stabilite, si a lovit un autocamion stationat. Masina a intrat sub TIR, impactul fiindu-i fatal soferului."La fata locului s-au deplasat un echipaj de descarcerare, trei echipaje SMURD si un echipaj de stingere cu apa si spuma. Din nefericire, ... citește toată știrea