Un salvator montan din Brasov, pregatit pentru Planul Rosu de Interventie, la Centrul de formare SMURD din Targu Mures / FOTO

Un salvator montan din cadrul Salvamont Brasov este pregatit la Centrul de formare SMURD din Targu Mures, pentru a interveni in cazul activarii Planului Rosu de Interventie.Un salvmontist din Brasov participa la un stagiu de pregatire pentru a interveni in cazul activarii Planului Rosu de Interventie, la Centrul de formare SMURD din Targu Mures.Salvatorii montani isi dedica viata protejarii si ajutorarii celor aflati in dificultate pe munte si zone greu accesibile.In perioada 8-9 martie ... citește toată știrea