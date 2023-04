Aproape un sfert dintre romani nu au fost in nicio vacanta in ultimul an, iar cei mai multi din cei care au mers, au ales Brasovul ca destiantie turistica.23% dintre romani nu au fost in nicio vacanta in ultimul an si doar jumatate si-au permis o vacanta mai lunga de 4 nopti, arata un studiu sociologic realizat de Destinatia Anului si Institutul pentru Orase Vizionare (IOV), potrivit G4Media.13% dintre respondenti declara ca au avut parte chiar de un mix de cel putin o vacanta de peste 4 ... citeste toata stirea