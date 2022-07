Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Voila a anuntat ca a predat Parchetului un dosar penal deschis pentru "furt", pe numele unui sibian prins la furat lucerna, la Sambata de Sus. In fapt, marti, 12 iulie, "politistii au depistat pe DJ104A, pe raza localitatii Lisa, un barbat, in varsta de 32 ani, din judetul Sibiu, in timp ce transporta cu un atelaj hipo cantitatea de ... citeste toata stirea