Un singur amendament la bugetul Consiliului Judetean Brasov

Spre deosebire de Consiliul Local Brasov, unde discutiile pe marginea bugetului local au durat mai bine de patru ore si au fost depuse 11 amendamente in plen, in Consiliul Judetean Brasov, lucrurile au mers mult mai repede. Bugetul judetului Brasov, supus aprobarii in sedinta de plen a Consiliului Judetean de luni, 19 februarie, iar pentru dezbaterea si votarea proiectului a fost nevoie de mai putin de un sfert de ora. Nu au fost declaratii, intrebari si replici ale consilierilor judeteni, iar ... citește toată știrea