Un singur spital digitalizat

19 spitale din Romania se afla in proces de digitalizare, insa doar unul dintre ele a incheiat acest proces - Spitalul Judetean din Timisoara - celelalte aflandu-se "in perioada de training si de schimbare a mentalitatilor", a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. "Trecerea de la un sistem de inregistrare pe hartie la un sistem digital este, pentru unii, dificila", mai spune Rafila. Romania are, in total, peste 350 de spitale de stat.Intrebat, marti, de jurnalisti daca exista ... citește toată știrea