Un SMS trimis sotiei l-a dus in arest

Politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie", dosar penal deschis unui "recidivist conjugal"."In fapt, la data de 4 martie, politistii au fost sesizati de catre o femeie din municipiul Brasov, cu privire la faptul ca sotul sau a incalcat ordinul de protectie emis pe numele sau.Din primele cercetari efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ... citeste toata stirea