Politisti din cadrul Politiei Municipiului Codlea efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de ,,parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia" si ,,nerespectarea atributiilor privind verificarea tehnica ori verificarea reparatiilor".Din cercetarile efectuate in cauza, cadrele de politie au ... citeste toata stirea